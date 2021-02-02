Ford і Google будуть разом створювати підключені до мережі автомобілі

Компанії Google і Ford підписали угоду строком на шість років. У рамках домовленостей перша буде відповідати за більшу частину зростаючих можливостей підключених автомобілів, а також надасть хмарні обчислювальні потужності та інші технологічні послуги.

Джерело: CNBC

Згідно з наявними даними, партнерська угода спрямована на оптимізацію операцій Ford і прискорення виконання плану з реструктуризації, проведення якої обійдеться автовиробнику в 11 мільярдів.

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Деталі угоди

Спільна робота вигідна для обох компаній. Ford буде використовувати технологічні рішення Google, в тому числі систему Android Auto, хмарну обчислювальну платформу та інше. Google же отримає нового великого клієнта для своєї хмарної платформи, частка якої на ринку відстає від конкурентів, таких як Amazon і Microsoft.

Після оголошення про підписання угоди ціна акцій Ford зросла на 8,6 відсотка, тоді як цінні папери Alphabet, материнської компанії Google, додали до вартості 3 відсотки. Угода компаній передбачає, що з 2023 року автомобілі Ford і Lincoln будуть поставлятися з інформаційно-розважальною системою на базі Android Auto, голосовим асистентом Google Assistant, сервісами Google Maps і Google Play, а також іншими сервісами, що працюють на основі хмарної платформи Google.

Технологічний гігант також допоможе Ford використовувати побудовані на основі штучного інтелекту алгоритми у логістиці поставок і виробництва.

Партнерство з Google стало черговим досягненням генерального директора Ford Джима Фарлі, який займає цю посаду з жовтня 2020 року. За час його правління акції компанії Ford виросли в ціні приблизно на 60 відсотків.