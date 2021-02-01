Флот Нідерландів створив віртуальний тур секретною субмариною "Walrus"

Підводні човни є одними з найбільш секретних об'єктів будь-якої армії світу. Тим не менш, Королівський флот Нідерландів надав можливість ознайомитися з конструкцією підводного човна класу "Walrus" у віртуальній реальності.

Джерело: Koninklijke Marine

Відеотур створений за допомогою квадрокоптера, який здійснив політ у тісних приміщеннях субмарини.

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Що показує екскурсія

Дизель-електричні підводні човни класу "Walrus", розроблені близько 30 років тому, невеликі: довжина – 67,6 метра, ширина – 8,5 метра, екіпаж 55 осіб. Такі субмарини вважаються одними з найефективніших з неядерних підводних човнів НАТО і часто використовуються для збору розвідданих.

Відео показує кілька найбільш засекречених відсіків субмарини. Один з них – 533-міліметровий торпедний апарат з боєкомплектом з 20 американських торпед. Стелажі для зберігання боєприпасів порожні, оскільки човен знаходиться в порту – однак це не заважає оператору показати люки, що ведуть до торпедних апаратів.

Наступні об'єкти екскурсії – бойовий інформаційний центр з перископом та інженерні відсіки. Підводний човен досить тісний, що особливо добре видно в інженерному відсіку.

Дивіться повний тур підводним човном: відео