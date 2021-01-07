Компанія Flipper Devices Inc. представила універсальний пристрій для зламу ще у 2019 році. Пристрій швидко зібрав потрібну суму на краудфандинговій платформі і тепер готовий до релізу.

Що таке Flipper Zero

Пристрій Flipper Zero часто описують як "Тамагочі для хакерів". Власникам і справді доведеться піклуватися про віртуальну тваринку – дельфінчика, який харчуватиметься зламами, повідомляє 24 канал.

Не пропустіть Японські фізики вирішили головну проблему OLED дисплеїв

Можливості Flipper Zero

Крім винахідливої ігрової механіки, Flipper Zero пропонує власникам безліч інструментів, які стануть справжніми друзями хакера: радіоприймачі для імітації пультів ДУ, зчитувач RFID, інфрачервоний приймач і контакти GPIO.

Девайс здатен копіювати та відтворювати сигнали низькочастотних носіїв, таких мітки для відкривання дверних замків та звичайні картки доступу. Ґаджет також зможе надати доступ до керування дрібною технікою на кшталт розумних розеток, датчиків і навіть шлагбаумів чи брам на дистанційному керуванні.



Пристрій Flipper Zero

Загалом Flipper Zero буде вміти:

Працювати в діапазоні 433 MHz – для дослідження радіопультів, датчиків, електронних замків і реле.

NFC – читати/записувати і емулювати карти ISO-14443.

125 kHz RFID – читати/записувати і емулювати низькочастотні карти.

iButton ключі – читати/записувати і емулювати контактні ключі, що працюють по протоколу 1-Wire.

Wi-Fi – для перевірки захищеності бездротових мереж. Адаптер підтримує ін'єкції пакетів і моніторний режим.

Bluetooth – підтримується пакет bluez для Linux.

Режим Bad USB – може підключатися як USB-slave і емулювати клавіатуру, ethernet-адаптер та інші пристрої, для ін'єкції коду або мережевого пентеста.

Крім того, Flipper Zero – пристрій з відкритим вихідним кодом, тому власник зможе налаштувати його для власних потреб, вистачало б навичок.

До речі, прототипом улюбленця в Flipper Zero є дельфін з фільму Джонні Мнемонік який у фіналі допоміг персонажу Кіану Рівза.

Ціна

Гаджет надійде в продаж у лютому 2021 року за ціною 169 доларів. Подивитися розширену презентацію Flipper Zero і стежити за оновленнями можна на офіційному сайті.