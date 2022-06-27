Флагмани середньої цінової категорії: Huawei покаже смартфони nova 10 та nova 10 Pro

Смартфони Huawei nova 10 та nova 10 Pro раніше були представлені лише на офіційних рендерах. Нещодавно у мережі з'явилися живі фото nova 10 Pro. Тепер же відомі деталі характеристик та дата офіційної прем'єри пристроїв.

Нові смартфони офіційно можна буде придбати з 4 липня – тоді їх представлять для публіки. Загалом пристрої мають вже звичний для Huawei дизайн і зовні дуже нагадують моделі минулого року.

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Незмінним залишився не лише дизайн, але й платформа – Snapdragon 778G 4G. Обидві моделі будуть представлені двома версіями – 8/128 та 8/256 ГБ.



Huawei nova 10 Pro та Nova 10 на фото / GSM Arena

nova 10 Pro отримає екран OLED з діагоналлю 6,67 дюйма, роздільною здатністю 2652х1200 пікселів та кадровою частотою 120 Гц.

nova 10 отримає той же дисплей за розміром і кадровою частотою, але роздільна здатність його буде дещо нижчою – 2400х1080 пікселів.

Відрізнятимуться моделі також вирізом у вигляді розтягнутого овалу в екрані, який буде мати старша версія. Усе через те, що основний 60-мегапіксельний сенсор з ширококутним об'єктивом отримає в компанію додатковий 8-мегапіксельний сенсор з портретником. Врізана фронтальна камера nova 10 має звичний вигляд, оскільки має лише 60-мегапіксельний сенсор.

Фотоможливості

Основна камера в обох моделях представлена ​​трьома модулями: основним – з 50-мегапіксельним датчиком з розкладкою пікселів RYYB та двома додатковими – 8-мегапіксельним із надширококутним об'єктивом та 2-мегапіксельним для аналізу глибини сцени. Попри все, системи оптичної стабілізації в обох смартфонів не буде.

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Інші характеристики