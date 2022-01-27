Флагмани і не тільки: Xiaomi назвала смартфони, які отримають глобальну версію MIUI 13 до весни
Джерело:24 канал
Оновлена MIUI 13 на базі нового Android 12 вже доступна для смартфонів Xiaomi на китайському ринку. Тепер компанія готується до початку розгортання фірмової прошивки на глобальному ринку.
У середу, 26 грудня, в рамках глобального запуску смартфона Redmi Note 11 китайський техногігант опублікував список пристроїв, які отримають міжнародну версію MIUI 13 у першому кварталі цього року.
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Хто першим отримає MIUI 13
Першими нову ОС Xiaomi отримають минулорічні флагмани компанії – смартфони серій Mi 11 та 11Т, включаючи моделі з приставкою Lite.
MIUI 13 під час першої хвилі у першому кварталі 2022 року отримають такі моделі:
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11i
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Lite
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 JE
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi 10
- Xiaomi Pad
Важливо! Остання версія MIUI не обов'язково базується на останній версії Android. Оскільки Xiaomi не повідомила, на яких версіях ОС Google буде засновано прошивки, можна припустити, що не всі пристрої в списку отримають MIUI 13 на базі Android 12.
Нагадаємо, що MIUI 13 була представлена Xiaomi наприкінці грудня. У свіжому ПЗ китайська компанія наголосила на конфіденційності та безпеці.
Планшети отримали окрему версію прошивки під назвою MIUI 13 Pad, яка оптимізована для роботи на пристроях з великими екранами та пропонує користувачам просунуті можливості багатозадачності.