Флагмани і не тільки: Xiaomi назвала смартфони, які отримають глобальну версію MIUI 13 до весни

Оновлена MIUI 13 на базі нового Android 12 вже доступна для смартфонів Xiaomi на китайському ринку. Тепер компанія готується до початку розгортання фірмової прошивки на глобальному ринку.

У середу, 26 грудня, в рамках глобального запуску смартфона Redmi Note 11 китайський техногігант опублікував список пристроїв, які отримають міжнародну версію MIUI 13 у першому кварталі цього року.

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Хто першим отримає MIUI 13

Першими нову ОС Xiaomi отримають минулорічні флагмани компанії – смартфони серій Mi 11 та 11Т, включаючи моделі з приставкою Lite.

MIUI 13 під час першої хвилі у першому кварталі 2022 року отримають такі моделі:

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10

Xiaomi Pad

Остання версія MIUI не обов'язково базується на останній версії Android. Оскільки Xiaomi не повідомила, на яких версіях ОС Google буде засновано прошивки, можна припустити, що не всі пристрої в списку отримають MIUI 13 на базі Android 12.

Нагадаємо, що MIUI 13 була представлена ​​Xiaomi наприкінці грудня. У свіжому ПЗ китайська компанія наголосила на конфіденційності та безпеці.

Планшети отримали окрему версію прошивки під назвою MIUI 13 Pad, яка оптимізована для роботи на пристроях з великими екранами та пропонує користувачам просунуті можливості багатозадачності.