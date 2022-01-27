У середу, 26 грудня, в рамках глобального запуску смартфона Redmi Note 11 китайський техногігант опублікував список пристроїв, які отримають міжнародну версію MIUI 13 у першому кварталі цього року.

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Хто першим отримає MIUI 13

Першими нову ОС Xiaomi отримають минулорічні флагмани компанії – смартфони серій Mi 11 та 11Т, включаючи моделі з приставкою Lite.

MIUI 13 під час першої хвилі у першому кварталі 2022 року отримають такі моделі:

  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11
  • Mi 11i
  • Mi 11 Lite 5G
  • Mi 11 Lite
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10 JE
  • Redmi Note 8 (2021)
  • Redmi 10
  • Xiaomi Pad

Нагадаємо, що MIUI 13 була представлена ​​Xiaomi наприкінці грудня. У свіжому ПЗ китайська компанія наголосила на конфіденційності та безпеці.

Планшети отримали окрему версію прошивки під назвою MIUI 13 Pad, яка оптимізована для роботи на пристроях з великими екранами та пропонує користувачам просунуті можливості багатозадачності.