У середу, 26 грудня, в рамках глобального запуску смартфона Redmi Note 11 китайський техногігант опублікував список пристроїв, які отримають міжнародну версію MIUI 13 у першому кварталі цього року.
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Хто першим отримає MIUI 13
Першими нову ОС Xiaomi отримають минулорічні флагмани компанії – смартфони серій Mi 11 та 11Т, включаючи моделі з приставкою Lite.
MIUI 13 під час першої хвилі у першому кварталі 2022 року отримають такі моделі:
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11i
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Lite
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 JE
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi 10
- Xiaomi Pad
Нагадаємо, що MIUI 13 була представлена Xiaomi наприкінці грудня. У свіжому ПЗ китайська компанія наголосила на конфіденційності та безпеці.
Планшети отримали окрему версію прошивки під назвою MIUI 13 Pad, яка оптимізована для роботи на пристроях з великими екранами та пропонує користувачам просунуті можливості багатозадачності.