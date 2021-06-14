Фізики запропонували побудувати адронний колайдер на Місяці

Науковці висунули ідею про будівництво адронного колайдера на Місяці. Кільце такого прискорювача частинок зможе охопити супутник по екватору і зіштовхувати протони з енергіями в тисячі разів більшими, ніж знаменитий колайдер, розташований у CERN.

Вчені оцінили перспективи будівництва гігантського колайдера на супутнику Землі. На їхню думку, в осяжній перспективі появи такого грандіозного інструменту можна не очікувати.

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Колайдер на Місяці

Якщо ж таку гігантську структуру все ж колись побудують, вона дозволить зіштовхувати частинки з енергіями близько 14 квадрильйонів електронвольт (еВ) — у тисячі разів потужніше, ніж це відбувається у Великому адронному колайдері.

служать для прискорення елементарних частинок до величезних швидкостей, часто близьких до швидкості світла, і зіткнення їх один з одним або з мішенню. Це дозволяє отримувати і аналізувати величезну кількість вторинних частинок, що народжуються в процесі, знаходячи раніше невідомі і вивчаючи їхні характеристики. Чим вищі енергії зіткнень, тим більш фундаментальні властивості можна досліджувати.

Тому, незважаючи на існування величезного ВАК, що розганяє частинки в кільцевому тунелі довжиною майже 27 кілометрів, фізики та інженери замислюються про будівництво більш колосальних інструментів.

На Місяці, де не діє безліч земних обмежень, кільце може пройти просто по екватору і досягти майже 11 тисяч кілометрів.

Споруду пропонують розташувати на глибині, де вона буде захищена від космічної радіації і мікрометеоритів. Якщо техніці майбутнього це виявиться під силу, фізики отримають унікальний інструмент.