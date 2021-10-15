Фізики з високою точністю виміряли тривалість життя нейтрона поза ядром атома

15 жовтня 2021 , 15:03
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Джерело:

Science Alert

За допомогою сучасних методів вчені змогли з точністю до десятих часток відсотка вирахувати тривалість життя нейтрона. Дослідження скоро буде опубліковане в Physical Review Letters.

Розуміння цих фундаментальних процесів, кажуть учені, проллє світло на те, як розвивався Всесвіт. У перспективі це також допоможе виявити недоліки в нашій моделі субатомного Всесвіту.

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Що відомо про експеримент

Експеримент провели в Національному науковому центрі Лос-Аламоса. Щоб підвищити точність, його повторювали багато разів і загалом врахували понад 40 мільйонів нейтронів.

  • Нейтрони охолодили майже до абсолютного нуля.
Абсолютний нуль  – це така температура, за якої зупиняється хаотичний рух атомів, що унеможливлює передавання енергії. Поняття прив'язане до шкали Кельвіна, де цей температурний показник дорівнює нулю. За шкалою Цельсія це −273,15 градуса.
  • Після цього їх помістили в магнітно-гравітаційну пастку.
  • Магнітне поле запобігає деполяризації нейтронів і утримує нейтрони від виходу за межі пастки.
  • Така конструкція дозволяє зберігати нейтрони до 11 днів.
  • Проте вчені утримували нейтрони лише від 30 до 90 хвилин.
  • Далі вони підраховували кількість частинок, що залишилися після закінчення відведеного часу.

Процес, за допомогою якого нейтрон перетворюється в протон з випуском легкого електрона і майже безмасового антинейтрино, є одним з найбільш захопливих процесів, відомих фізикам,
— розповів фізик-ядерник Деніел Сальват з Університету Індіани (США).

Результати показали: тривалість життя нейтрона становить близько 877,75 ± 0,28 секунди (14 хвилин 38 секунд).

 

Автор: Олександр Гайдамашко