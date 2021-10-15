Розуміння цих фундаментальних процесів, кажуть учені, проллє світло на те, як розвивався Всесвіт. У перспективі це також допоможе виявити недоліки в нашій моделі субатомного Всесвіту.

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Що відомо про експеримент

Експеримент провели в Національному науковому центрі Лос-Аламоса. Щоб підвищити точність, його повторювали багато разів і загалом врахували понад 40 мільйонів нейтронів.

Нейтрони охолодили майже до абсолютного нуля.

Абсолютний нуль – це така температура, за якої зупиняється хаотичний рух атомів, що унеможливлює передавання енергії. Поняття прив'язане до шкали Кельвіна, де цей температурний показник дорівнює нулю. За шкалою Цельсія це −273,15 градуса.

Після цього їх помістили в магнітно-гравітаційну пастку.

Магнітне поле запобігає деполяризації нейтронів і утримує нейтрони від виходу за межі пастки.

Така конструкція дозволяє зберігати нейтрони до 11 днів.

Проте вчені утримували нейтрони лише від 30 до 90 хвилин.

Далі вони підраховували кількість частинок, що залишилися після закінчення відведеного часу.

Процес, за допомогою якого нейтрон перетворюється в протон з випуском легкого електрона і майже безмасового антинейтрино, є одним з найбільш захопливих процесів, відомих фізикам,

— розповів фізик-ядерник Деніел Сальват з Університету Індіани (США).

Результати показали: тривалість життя нейтрона становить близько 877,75 ± 0,28 секунди (14 хвилин 38 секунд).