Розуміння цих фундаментальних процесів, кажуть учені, проллє світло на те, як розвивався Всесвіт. У перспективі це також допоможе виявити недоліки в нашій моделі субатомного Всесвіту.
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Що відомо про експеримент
Експеримент провели в Національному науковому центрі Лос-Аламоса. Щоб підвищити точність, його повторювали багато разів і загалом врахували понад 40 мільйонів нейтронів.
- Нейтрони охолодили майже до абсолютного нуля.
- Після цього їх помістили в магнітно-гравітаційну пастку.
- Магнітне поле запобігає деполяризації нейтронів і утримує нейтрони від виходу за межі пастки.
- Така конструкція дозволяє зберігати нейтрони до 11 днів.
- Проте вчені утримували нейтрони лише від 30 до 90 хвилин.
- Далі вони підраховували кількість частинок, що залишилися після закінчення відведеного часу.
Процес, за допомогою якого нейтрон перетворюється в протон з випуском легкого електрона і майже безмасового антинейтрино, є одним з найбільш захопливих процесів, відомих фізикам,
— розповів фізик-ядерник Деніел Сальват з Університету Індіани (США).
Результати показали: тривалість життя нейтрона становить близько 877,75 ± 0,28 секунди (14 хвилин 38 секунд).