Протягом 50 років вчені безуспішно полювали за так званим одероном – різновидом віртуальної квазічастинки реджеон. Виявила цю міфічну частку шведсько-угорська дослідницька команда, яка провела ретельний аналіз експериментальних даних, зібраних за допомогою Великого адронного коллайдера в CERN. Однак свій вклад внесли й українські вчені.

Учасники експерименту TOTEM на Великому Адронному Колайдері і DØ на Теватроні у спільній роботі повідомили про відкриття одерона. Ця віртуальна безбарвна частинка з непарного числа глюонів, якою адрони обмінюються у пружних зіткненнях при високих енергіях, була передбачена у рамках квантової хромодинаміки – теорії сильних взаємодій елементарних частинок.

Що таке одерон і де він узявся

У 1973 році два французьких фізики виявили, що, згідно з їх розрахунками, повинна існувати невідома раніше квазічастинка одерон, яка утворюється на короткий час, коли протони стикаються, але не руйнуються, а відскакують один від одного і розлітаються у різні боки. Протони складаються з кварків і глюонів, які утворюють частинки одерон і померон.

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Дослідження одерона

Команда вчених з Лундського університету (Швеція) повідомила про успішну ідентифікації одерона після загального аналізу даних прискорювача частинок в CERN.

Шляхом ретельного аналізу даних еластичних зіткнень протонів з протонами і протонів з антипротонами при високих енергіях фізики змогли вийти на слід нової частинки. Аналіз зайняв кілька місяців, але у підсумку привів до успіху.

Це прорив у галузі фізики частинок! Фантастичне відчуття внести вклад у розуміння матерії, фундаментальних будівельних блоків нашого світу,

– заявив Роман Пасічник, один з дослідників.

Вклад українських вчених

Джерело: Liga

Участь у експериментах на Tevatron брали науковці та студенти із Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Вони є офіційними учасниками міжнародної колаборації DØ. Українські дослідники багато років допомагали шукати одерони на електрон-протонному колайдері HERA (Німеччина), а також у співпраці із професором Ласло Єнковським (Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова).

Багато років українські вчені та студенти їздили до наукового центру Fermilab (США), щоб проводити експерименти на Tevatron, працюючи на пучках протонів і антипротонів.

Нову частинку справді відкрили?

Сумарна статистична точність спостереження одерона у даних експериментів TOTEM і DØ перебувала у проміжку між 5,2 і 5,7σ (в залежності від теоретичних моделей, використаних для перевірки експериментальних даних). Це означає, що вчені тепер можуть офіційно говорити про відкриття цієї частки.