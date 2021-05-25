У 2018 році дослідники створили потужний детектор, який у поєднанні з птихографією (технологією мікроскопічної візуалізації) дозволив втричі збільшити роздільну здатність сучасного електронного мікроскопа. На той час технологія мала серйозний недолік – працювала тільки з ультратонкими зразками товщиною в кілька атомів. Схоже, тепер вчені придумали рішення проблеми.

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Неймовірні можливості

Команда вчених розробила нові алгоритми тривимірної реконструкції, перевершивши власний рекорд. Єдине розмиття, яке спостерігається на фото — це теплове коливання самих атомів.

Це не просто новий рекорд. Досягнуто режиму, який фактично буде граничним рівнем роздільної здатності. Тепер ми можемо дуже легко визначити, де знаходяться атоми. Це відкриває безліч нових можливостей у різних областях,

— пояснили дослідники.

Птихографія дає можливість отримувати надточне зображення атомів з точністю до пікометра – однієї трильйонної метра. Новітня форма електронної птихографії дозволить визначати розташування окремих атомів у всіх трьох вимірах. Дослідники також зможуть знаходити домішки атомів у незвичайних конфігураціях і відображати їх самих і їх коливання окремо.

Це може бути особливо корисним при роботі з напівпровідниками, каталізаторами, а також для аналізу атомів на межі, де матеріали з'єднуються разом.

Ми хочемо застосувати цей метод до всього, що ми робимо. Досі ми всі носили дуже погані окуляри. А тепер у нас є дійсно хороша пара. Чому б нам не використовувати її весь час?,

— кажуть вчені.

Робота опублікована в журналі Science.