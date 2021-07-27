Антиматерію важко вивчати. Природним шляхом вона виникає в екстремальних умовах, наприклад, в результаті розряду блискавки або поруч з чорною дірою і нейтронної зіркою, а штучним чином її можна отримати у Великому адронному колайдері.

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Однак тепер дослідники розробили новий метод отримання антиматерії, для якого достатньо невеликої лабораторії. Дослідний зразок устаткування ще не побудований, але розрахунки і моделювання показали, що принцип робочий.

Як працює пристрій для утворення антиматерії в лабораторних умовах

В основі пристрою – два потужних лазери, що стріляють променями по дузі в бічні сторони пластикового блоку. Сам блок поцяткований крихітними мікрометровими каналами. Коли промінь потрапляє в ціль, він прискорює хмару електронів в матеріалі і посилає їх у різні боки, поки вони не зіткнуться з хмарою електронів, що рухаються з боку другого лазера.

Від зіткнення виникає безліч гамма-променів і, оскільки канали дуже вузькі, ймовірність зіткнення фотонів буде вищою. Так виникають частинки матерії і антиматерії, зокрема електрони і позитрони. А магнітні поля навколо системи фокусують позитрони в промінь антиматерії і прискорюють їх до надзвичайно високих значень.

Такі процеси, найімовірніше, проходять в магнітосфері пульсарів, тобто в нейтронній зорі, яка швидко обертається. За допомогою нашої нової концепції такі феномени можна буде імітувати в лабораторії, що дозволить нам краще їх зрозуміти,

– сказав Олексій Ареф'єв, автор дослідження, з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго

За словами вчених, нова технологія дозволяє отримувати в 100 000 разів більше позитронів, ніж один лазер, а необхідна потужність апаратів не занадто висока. Промінь антиматерії на виході здатний досягати 1 гігаелектронвольт енергії у просторі всього 50 мікрометрів, хоча зазвичай на це потрібні великі прискорювачі часток.