Екстремальна фізика "надкритичних" матерій може бути напрочуд простою

16 серпня 2022 , 15:30
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Джерело:

Science Advances

Під впливом великої кількості тепла та тиску речовина переходить у "надкритичний стан", де різниця між рідиною та газом практично зникає. Нові дослідження показують, що речовина в цьому екстремальному надкритичному стані менш складна, ніж вчені вважали раніше.

Насправді в надкритичних матеріалах існують стани, подібні до рідини та газу, і точка перелому між ними напрочуд однакова в усій матерії. Це може означати, що існують універсальні правила, які регулюють ці стани для різних типів матеріалів.

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Заявлена ​​універсальність надкритичної матерії відкриває шлях до нової фізично прозорої картини матерії в екстремальних умовах. Це захоплююча перспектива з точки зору фундаментальної фізики, а також розуміння та прогнозування надкритичних властивостей у екологічних програмах, астрономії та інших областях,
– пояснює у заяві співавтор дослідження Костя Траченко, фізик з Лондонського університету королеви Мері.

Застосування надкритичних рідин

Надкритичні рідини вже використовуються в багатьох галузях промисловості різними способами. Оскільки вони поєднують властивості рідин і газів, їх можна використовувати в низці хімічних реакцій і процесів, таких як очищення небезпечних відходів, видобуток нафти та промислове охолодження. Вони також присутні в природі в атмосферах газових гігантів, таких як Юпітер і Сатурн.

Однак зрозуміти властивості речовини в надкритичному стані було нелегко. Коли межі між твердою речовиною, рідиною та газом розмиті, які особливості матерії можуть пояснити її найважливіші властивості?

Наукові співробітники зосередилися на двох конкретних параметрах:

  • теплоємності, або наскільки добре матеріал поглинає тепло,
  • та довжині, на якій хвиля поширюватиметься через матеріал.

Універсальні правила

Дослідники виявили, що коли ці два параметри порівнюють один з одним, виникає певна точка інверсії, в якій властивості надкритичного матеріалу змінюються від більш схожих на рідину до більш схожих на газ.

Ще ж і надто, ця точка інверсії була дуже схожою в усіх надкритичних системах, які вивчали дослідники. До них належали надкритична вода, вуглекислий газ, азот, свинець і аргон – різноманітна група речовин, починаючи від металевих елементів і закінчуючи благородними газами.

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Вчені зазначають, що це захоплююче з точки зору фундаментальної науки, тому що це викликає нові питання про те, чи можна пояснити точку інверсії існуючими теоріями про переходи між різними фазами матерії, чи знадобиться якесь нове пояснення.

Автор: Михайло Года