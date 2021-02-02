Фізик Фатіма Ебрахімі з прінстонської лабораторії фізики плазми винайшла термоядерну ракету, яка зможе доставити людей на Марс в десять разів швидше, ніж існуючі космічні кораблі. Принципи, на яких побудований двигун, не використовуються в жодній іншій концепції.

Джерело: Daily Mail

Сучасні плазмові двигуни, що використовують електричні поля для руху частинок, можуть виробляти тільки невеликий імпульс і, відповідно, низьку швидкість. Винахід Ебрахімі має принципові відмінності від існуючих проєктів. Вона запропонувала використовувати магнітні поля для виштовхування частинок плазми з ракети.

Цікаво Xiaomi подала до суду на владу США: деталі

Як працює двигун

Зміна сили магнітних полів може збільшувати або зменшувати силу тяги, що дозволяє краще маневрувати у космосі.

Використання електромагнітів і магнітних полів – це фактична можливість повернути ручку для точного налаштування швидкості,

– пояснила фізик.

Крім того, двигун викидає плазмоїди, які додають потужності руховій установці та не використовуються в жодній іншій концепції двигуна.

Використання магнітних полів дозволить вченим підбирати тягу для конкретної місії.

Хоча інші двигуни потребують важкого газу, що складається з атомів, таких як ксенон, у цій концепції можна використовувати будь-який тип газу. У деяких випадках вчені можуть віддати перевагу легкому газу, оскільки менші атоми можуть рухатися швидше.

Комп'ютерне моделювання показало, що нова концепція плазмового двигуна може забезпечити швидкість в 10 разів вище, ніж інші сучасні розробки. Вища швидкість на початку польоту космічного корабля зможе зробити доступними для астронавтів не тільки Марс, а й інші планети Сонячної системи.