Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 повністю готовий до випуску

Компанія Huami Technology, що виконує виробництво фітнес-браслетів Xiaomi Mi Band, офіційно підтвердила, що шосте покоління вже готове до випуску.

Також в Huami Technology запевнили, що Xiaomi Mi Band 6 незабаром з'явиться на ринку. Нагадаємо, нове покоління фітнес-трекерів Xiaomi традиційно презентує на початку літа.

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Додамо, що Huami Technology займається виробництвом фітнес-браслетів Xiaomi Mi Band. також вони випускають власні натільні девайси під брендом Amazfit.

У Huami також додали, що витратили понад 83 мільйонів доларів на дослідження і розробки. Це приблизно на 25% більше, ніж у 2019 році.

Що відомо про Xiaomi Mi Band 6