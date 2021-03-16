Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 повністю готовий до випуску
Компанія Huami Technology, що виконує виробництво фітнес-браслетів Xiaomi Mi Band, офіційно підтвердила, що шосте покоління вже готове до випуску.
Джерело:Gizmochina
Також в Huami Technology запевнили, що Xiaomi Mi Band 6 незабаром з'явиться на ринку. Нагадаємо, нове покоління фітнес-трекерів Xiaomi традиційно презентує на початку літа.
До теми Смарт-годинник Xiaomi Mi Watch Lite отримав низку нових корисних функцій
Додамо, що Huami Technology займається виробництвом фітнес-браслетів Xiaomi Mi Band. також вони випускають власні натільні девайси під брендом Amazfit.
У Huami також додали, що витратили понад 83 мільйонів доларів на дослідження і розробки. Це приблизно на 25% більше, ніж у 2019 році.
Що відомо про Xiaomi Mi Band 6
- За чутками, Mi Band 6 отримає можливість вимірювати рівень кисню в крові користувача та модулі NFC й GPS.
- Крім того, пристрій зможе похвалитися підтримкою голосового помічника Amazon Alexa і збільшеним, в порівнянні з Mi Band 5, екраном.
- Розшириться і програмна функціональність. Замість 11 режимів активності буде вже 30, наприклад танці, зумба, крикет, баскетбол і кікбоксинг.
- Також мають додати додаток Pomodoro Tracker, що дає змогу переглядати розширену статистику сну прямо на самому фітнес-браслеті.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter