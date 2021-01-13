Нещодавно бренд Honor випустив свій фірмовий фітнес-трекер нового покоління Honor Band 6. Під час виставки CES 2021 бренд анонсував глобальний запуск Honor Band 6.

Новинка отримала 1,47-дюймовий дисплей AMOLED з роздільною здатністю 194 x 368 пікселів і склом 2.5D. Управління здійснюється жестами, нагадує видання Gizmochina.

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На корпусі є кнопка для виведення пристрою з сплячого режиму, а ліворуч розмістили напис Honor.

Що вміє

Honor Band 6 підтримує 10 спортивних режимів, також може проводити моніторинг рівня кисню в крові та серцевого ритму (це забезпечує датчик Huawei TruSeen 4.0).

Девайс може відстежувати сон завдяки опції Huawei TruSleep та моніторинг менструального циклу.

Корпус захищений від проникнення вологи і пилу (5 ATM). Пристрій оснащений акумулятором ємністю 180 мАг, що забезпечує до 14 днів автономної роботи.

Ціна

Вартість Honor Band 6 на міжнародному ринку становить 35 доларів (тисяча гривень).