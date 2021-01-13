Фітнес-трекер Honor Band 6 виходить на міжнародний ринок
Нещодавно бренд Honor випустив свій фірмовий фітнес-трекер нового покоління Honor Band 6. Під час виставки CES 2021 бренд анонсував глобальний запуск Honor Band 6.
Новинка отримала 1,47-дюймовий дисплей AMOLED з роздільною здатністю 194 x 368 пікселів і склом 2.5D. Управління здійснюється жестами, нагадує видання Gizmochina.
Цікаво Конкурент Xiaomi Mi Band 5: OnePlus анонсувала свій перший фітнес-браслет
На корпусі є кнопка для виведення пристрою з сплячого режиму, а ліворуч розмістили напис Honor.
Що вміє
Honor Band 6 підтримує 10 спортивних режимів, також може проводити моніторинг рівня кисню в крові та серцевого ритму (це забезпечує датчик Huawei TruSeen 4.0).
Девайс може відстежувати сон завдяки опції Huawei TruSleep та моніторинг менструального циклу.
Корпус захищений від проникнення вологи і пилу (5 ATM). Пристрій оснащений акумулятором ємністю 180 мАг, що забезпечує до 14 днів автономної роботи.
Ціна
Вартість Honor Band 6 на міжнародному ринку становить 35 доларів (тисяча гривень).
Поділитися новиною