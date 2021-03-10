Компанія Fitbit представила третє покоління дитячого трекера активності і сну Ace. Пристрій, розроблений для дітей у віці від трьох років. Він отримав нові анімовані циферблати, варіанти забарвлення, а також пропонує захист від води і вісім днів автономної роботи.

Екран нового пристрою на 20 відсотків яскравіший у порівнянні з попереднім поколінням. Фітнес-трекер Ace 3 може похвалитися новими режимами, такими як "Сон" і "Не турбувати".

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Характеристики нової версії

Дітям сподобаються нові анімовані циферблати, персонажами яких стали кролик, кіт, марсіанин і космічний корабель. Всі вони ростуть і змінюються в міру того, як дитина досягає поставлених спортивних цілей.



Фітнес-трекер Ace 3 / Фото theverge.com

Як кажуть у компанії, пристрій створений, щоб допомагати дітям у формуванні здорових звичок і підвищувати рівень фізичної активності. Особливістю Ace є те, що вони не дозволяють дітям використовувати соціальні функції програми Fitbit, з якими дорослі користувачі можуть, наприклад, ділитися фото з тренувань. Крім того, для дітей у віці до 12 років обліковий запис повинні створити батьки.

Як і попередні моделі, Ace 3 отримає крокомір, але буде позбавлений датчика частоти серцевих скорочень. Пристрій встановлює фітнес-цілі, що відповідають віку і фізичному стану дитини. В цілому, трекер пропонує витрачати 60 хвилин в день на активні фізичні вправи та проходити 10 тисяч кроків.

Ціна

Вартість пристрою становить 80 доларів – 2 220 гривень за сьогоднішнім курсом. Fitbit Ace 3 вже доступний для попереднього замовлення. Продажі стартують 15 березня, а влітку для нього з'явиться два аксесуари на тему міньйонів за ціною в 30 доларів.

Дивіться презентацію нового трекера: відео