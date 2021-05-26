Фірмовий процесор Google не дотягне до Snapdragon 888, але запропонує інші особливості

Компанія Google працює над власним процесором Whitechapel. Стало відомо, якою буде його потужність. Процесор не дотягне до Snapdragon 888, але запропонує просунуті можливості штучного інтелекту.

Цього року Google випустить два флагманських смартфони: Pixel 6 і Pixel 6 XL. Нещодавно стало відомо, як вони виглядатимуть. Тепер же з'явилися нові дані про чіп Whitechapel, який ляже в основу смартфонів.

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Що відомо про Whitechapel

Цей чіп розробляється компанією Google спільно з Samsung і, згідно зі свіжими даними, може дещо розчарувати користувачів, які сподіваються отримати високу продуктивність, як це було з компанією Apple та її М1.

Відомий Інсайдер Макс Вайнбах стверджує, що Whitechapel не зможе вразити результатами в бенчмарках, проте отримає просунуті можливості для роботи зі штучним інтелектом.

Новий чипсет включатиме потужний нейронний процесор і передовий чип для обробки зображень. Ймовірно, завдяки такому підходу Google планує істотно поліпшити фото- і відеоможливості своїх наступних флагманів.

Варто відзначити, що в Pixel 3 і Pixel 4 компанія застосовувала додатковий чип Pixel Neural Core, від якого відмовилася в торішньому Pixel 5. Макс Вайнбах припускає, що Whitechapel по продуктивності займе місце між Snapdragon 865 і Snapdragon 888. Тобто, він буде приблизно відповідати Snapdragon 870, що сьогодні застосовується в доступних флагманах.

Що відомо про наступні "Пікселі"