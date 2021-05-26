Цього року Google випустить два флагманських смартфони: Pixel 6 і Pixel 6 XL. Нещодавно стало відомо, як вони виглядатимуть. Тепер же з'явилися нові дані про чіп Whitechapel, який ляже в основу смартфонів.
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Що відомо про Whitechapel
Цей чіп розробляється компанією Google спільно з Samsung і, згідно зі свіжими даними, може дещо розчарувати користувачів, які сподіваються отримати високу продуктивність, як це було з компанією Apple та її М1.
Відомий Інсайдер Макс Вайнбах стверджує, що Whitechapel не зможе вразити результатами в бенчмарках, проте отримає просунуті можливості для роботи зі штучним інтелектом.
Новий чипсет включатиме потужний нейронний процесор і передовий чип для обробки зображень. Ймовірно, завдяки такому підходу Google планує істотно поліпшити фото- і відеоможливості своїх наступних флагманів.
Варто відзначити, що в Pixel 3 і Pixel 4 компанія застосовувала додатковий чип Pixel Neural Core, від якого відмовилася в торішньому Pixel 5. Макс Вайнбах припускає, що Whitechapel по продуктивності займе місце між Snapdragon 865 і Snapdragon 888. Тобто, він буде приблизно відповідати Snapdragon 870, що сьогодні застосовується в доступних флагманах.
Що відомо про наступні "Пікселі"
- Очікується, що базовий Pixel 6 оснастять екраном Full HD+ з діагоналлю 6,4 дюйма, подвійною тильною камерою і підтримкою надширокосмугового зв'язку.
- Що стосується Pixel 6 XL (або Pro), йому приписують 6,67-дюймову AMOLED-матрицю з частотою оновлення 120 Гц і потрійну камеру з головним 50-мегапіксельним сенсором.