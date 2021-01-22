Нещодавно Samsung пресставила свою фірмову флагманську лінійку Galaxy S21. Топовим смартфоном є модель Galaxy S21 Ultra. Наразі модель недоступна у відкритому продажі, але блогери вже поділились враженнями від користування.

Щоправда, перші відгуки експертів, що тестують Samsung Galaxy S21 Ultra, розчаровують. Про це пише SamMobile.

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Що не так з Galaxy S21 Ultra

Як виявилося, фірмовий додаток SmartThings призводить до збою після оновлення оболонки One UI 3.1. Принаймні це стосується моделі Galaxy S21 Ultra.

На цій моделі використання SmartThings призводить до істотної втрати заряду акумулятора. За 8 годин використання в фоновому режимі додаток SmartThings споживає 14,6% заряду акумулятора.

При цьому інший смартфон, Galaxy Z Flip, протягом 7 годин використання SmartThings втратив лише 0,1% заряду.

Зараз Samsung приймає попередні замовлення на Galaxy S21 Ultra. В Україні смартфон можна замовити за ціною 37 999 гривень.