У фірмових магазинах Huawei стартує продаж нового електромобіля Seres SF5

У флагманських магазинах Huawei надійшов у продаж новий електричний позашляховик Seres SF5. Новинка отримала запас ходу, а також кілька новітніх розробок компанії.

Huawei оголосила про початок продажів нового електромобілів під час 19 Шанхайської міжнародної автомобільної виставки. Seres SF5 буде доступний в магазинах Huawei по всьому Китаю.

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Як каже виробник, Seres – перший автовиробник, який долучився до екосистеми Huawei "1+8+N" в якості партнера.

Що цікавого у Seres SF5

Електромобіль отримав систему Huawei DriveONE 3-в-1, що додає автономності, а також допомагає підвищити ефективність електродвигуна до рівня моделей світового класу.

Новий Seres SF5 поєднує в собі міський режим із запасом ходу 180 км і режим розширеного запасу ходу з дальністю пробігу понад тисячу км. Seres SF5 здатний розігнатися від 0 до 100 км/год за 4,68 секунди.

Багатофункціональний електромобіль отримав легке алюмінієве шасі і чотири кульових шарніри, передню підвіску на подвійних поперечних важелях та задню трапецеподібну багатоважільну, що забезпечує швидше прискорення, плавність ходу і стабільність на дорозі.

Seres SF5 підтримує режим аварійної підзарядки, завдяки якому можна підзаряджати акумулятори інших транспортних засобів (V2V). Його також можна застосовувати як джерело живлення у кемпінгах (V2L), розширюючи можливості використання індукційних плит, стереосистем та іншого обладнання для вдалого барбекю під час зупинок.

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