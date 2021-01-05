Нещодавно компанія Xiaomi представила новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11. На першому етапі його можна купити з 55-ватним зарядним пристроєм. Щоправда, через 30 днів адаптер доведеться докуповувати окремо.

При цьому деякі користувачі вирішили використати для зарядки Xiaomi Mi 11 наявний у них зарядний пристрій 65W GaN, але ідея була невдалою, повідомляє Gizmochina.

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В чому проблема

При підключенні цього адаптера, смартфон перезавантажується і входить в цикл нескінченного перезавантаження.

В Xiaomi вже відреагували на цю проблему. Виробник обіцяє незабаром випустити оновлення ПЗ.

Нагадаємо, новий флагман Xiaomi Mi 11, фактично, не отримав зарядного блоку в комплекті. Перший місяць після старту продажів користувачі отримають 55-ватну зарядку, але за це доведеться заплатити символічну суму.

Після цього зарядку потрібно буде купувати окремо. Її вже можна попередньо замовити за ціною у 15 доларів (400 гривень).