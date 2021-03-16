Найбільший у Великій Британії садівничий ресурс WhatShed відкрива новий незвичний напрямок. Тепер фахівці WhatShed консультуватимуть англійців не лише з приводу реальних садів, а й з приводу віртуальних.

Віртуальний садівник в Minecraft

Компанія пропонує всім бажаючим найняти садівника, здатного привести в порядок світ клієнта в Minecraft. Консультант WhatShed вивчить віртуальний світ клієнта і допоможе перетворити його у "світ вашої мрії".

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Ваш особистий консультант зможе заглянути у ваш ігровий всесвіт і розповісти, що у ньому добре, а що – не дуже. Він пояснить, що саме не так, і поділиться порадами про те, як привести все в порядок,

– розповідають у WhatShed.

Одночасно компанія зайнялася пошуком самих консультантів. Фанатам Minecraft пропонується роботу мрії: вони будуть проводити час в улюбленій грі, творити і заробляти непогані гроші: 50 фунтів на годину, близько 1917 гривень.

Працювати можна віддалено. Головне це розбиратися в Minecraft, володіти творчою жилкою і вміти спілкуватися з людьми. Крім того, плюсом буде знайомство з реальним садівництвом.

У WhatShed не уточнили, скільки садівників планується найняти і в який момент вони приступлять до роботи.