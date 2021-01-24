Компанія Mozilla випустить оновлення для браузера Firefox на Android, в якому змінить процес пошуку і встановлення розширень. Тепер користувачі зможуть встановлювати їх безпосередньо з addons.mozilla.org.

Раніше для встановлення розширень необхідно було перейти в меню надбудов і встановлювати їх з диспетчера, повідомляє 24 канал. У Mozilla вважають, що цей процес міг заплутати користувачів, які звикли до десктопной версії браузера.

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Коли з'явиться нова версія Firefox для Android

Оновлення Firefox 85, в якому будуть серед іншого і зміни в роботі Android-версії браузера, випустять 25 січня. У бета-версії установка розширень безпосередньо з addons.mozilla.org вже доступна, повідомляється в блозі компанії.

Водночас перелік розширень для Firefox на Android залишається досить обмеженим, пише Engadget. Mozilla не так сильно розширила список відтоді, як запустила новий інтерфейс програми у серпні 2020 року на своєму рушії GeckoView. Тоді компанія пообіцяла, що забезпечить підтримку більшості надбудов, які встановлюють користувачі мобільного браузера у першу чергу, однак відтоді їх кількість збільшилася не сильно – з 10 до 12.

Mozilla заявила, що вже у найближчі місяці продовжить роботу над оптимізацією розширень для Android-версії браузера.