Firefly Aerospace уклала угоду зі SpaceX: Blue Ghost відправлять на Місяць у 2023 році

Компанія українського бізнесмена Макса Полякова Firefly Aerospace, лідер в сфері економічних і надійних космічних ракет-носіїв і сервісів, повідомила про підписання контракту зі SpaceX на доставку посадкового модуля Blue Ghost до Місяця в 2023 році. Модуль доставить 10 наукових приладів NASA на поверхню Місяця в рамках програми "Артеміда".

Blue Ghost полетить до Місяця на ракеті Falcon 9, одній з найбільш вантажопідйомних ракет на ринку. Це дозволить здійснити переліт з мінімальним використанням двигунів Blue Ghost, давши можливість посадковому модулю доставити більше ніж 150 кілограмів корисного навантаження на поверхню Місяця.

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Це дуже важлива місія, над якою працюють найкращі інженери та найвідоміші компанії у сфері космосу. Така кооперація відіграє велике значення для подальшого розвитку всього людства,

– прокоментував угоду Макс Поляков.

Firefly отримала контракт від NASA з доставки наукового обладнання на Місяць у лютому 2021 року. З того моменту команда інженерів розробляє і тестує сам модуль і систему навігації. Роботи проходять на території заводу Firefly в Техасі, США.



Апарат Blue Ghost відправиться на Місяць на ракеті Falcon 9 / Фото Firefly Aerospace

"Firefly надзвичайно рада відправити модуль Blue Ghost на поверхню Місяця на ракеті Falcon 9 на першому етапі доставки", – прокоментував Том Марк'юзік, CEO Firefly Aerospace.

Модуль Blue Ghost, названий так в честь рідкісного виду жуків-світляків Phausis reticulata, здійснить посадку у Морі Криз. У його завдання входить доставка корисного навантаження на орбіту Місяця і потім на поверхню супутника за 14 днів.