Компанія розробник економічних та надійних ракет-носіїв та космічних апаратів Firefly Aerospace разом з Adaptive Launch Solutions, яка розробляє обладнання та авіоніку, підписали спільну угоду про послуги із запуску. В рамках домовленості буде проведено чотири запуски ракети Alpha починаючи, два з яких заплановано здійснити у 2021 році.

Про співпрацю та плани щодо запусків на 2021 рік 24 каналу повідомила компанія Firefly Aerospace, яка найближчим часом готується запустити свою першу ракету Firefly Alpha.

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Детальніше про співпрацю

За словами генерального директора ALS, Філа Сміта, малі ракети забезпечують власникам невеликих супутників доступ до космосу за розумною ціною, що відповідає їхнім програмам і бізнес-цілям. Він наголосив, що угода ALS та Firefly Aerospace забезпечить гнучкість та оперативність, необхідну державним операторам і комерційним власникам.

В рамках угоди, ALS є постачальником послуг із запуску ракет Alpha 2 і 3, які заплановано на 2021 рік. Ці дві місії дозволять нашим клієнтам одними з перших здійснити комерційні запуски на ракеті Firefly Alpha. Партнерство з ALS дозволить Firefly скористатись десятиліттями досвіду роботи з інтеграції обладнання, яке нещодавно використовувалось у програмі Маніфестних системних інтеграторів (LMSI) космічних сил США (USSF). Команда програми LMSI надає можливості і підходи до інтеграції, які дозволяють уряду США забезпечувати доставку малих супутників у космос,

– розповів Філ Сміт.

Натомість CEO Firefly Aerospace Томас Марк'юзік зазначив, що компанія дуже рада бачити ALS у ролі клієнта і партнера для місій Alpha як у 2021 році, так і в подальші роки. За словами Марк'юзіка, угода між компаніями дозволить Firefly розширити спектр послуг із запуску, а також використовувати напрацювання і обладнання ALS для інтеграції первинного і вторинного корисних навантажень для майбутніх запусків Alpha.

Угода Firefly з ALS дозволить нам продемонструвати стратегічні перспективи та підтримати Firefly на східному та Західному полігонах,

– додав засновник Noosphere Ventures Макс Поляков.

За словами Полякова, Firefly вже практично заповнила список корисного навантаження на 2021 рік і зосереджена на плануванні запусків у 2022 році. Попит на доступ до низької навколоземної орбіти стрімко зростає, і Firefly очікує забезпечити найнадійніші та найекономічніші малі ракети-носії у галузі.

Перший запуск ракети Firefly Alpha

Firefly Aerospace готується до дебютного польоту ракети-носія Alpha на початку 2021 року. Передпольотні випробування першого і другого ступеня успішно завершені, а стартовий майданчик космічного комплексу бази ВПС Ванденберг готується до запуску.

Що відомо про Firefly Aerospace? Компанія розробляє сімейство ракет-носіїв і космічних апаратів, які забезпечують, на думку компанії, найкращу в галузі доступність, зручність та надійність. Ракети-носії Firefly використовують загальнодоступні технології, виробничу інфраструктуру і можливості запуску, пропонуючи рішення для запуску на низьку навколоземну орбіту з вантажопідйомністю до десяти тонн за найнижчою ціною за кілограм в класі малих ракет. У поєднанні з космічними апаратами Firefly, такими як Space Utility Vehicle і Genesis Lander, Firefly надає космічній галузі універсальне рішення для місій на поверхню Місяця або за його межі. Штаб-квартира Firefly знаходиться в Сідар-парку, штат Техас, США.