Випробування ракети Alpha були проведені 19 серпня 2021 року. Фінальний наземний тест ракети-носія перед запуском пройшов успішно. Представники Firefly Aerospace повідомили 24 каналу, що команда опрацьовує отримані дані та готується до запуску ракети.

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Коли ракета Firefly Alpha здійснить свій перший політ?

Старт ракети попередньо запланований на 2 вересня. Запуск буде здійснено з пускового майданчика SLC-2W на Базі Космічних військ у Ванденберзі, США.

Варто зазначити, що успішний фінальний тест – це велике досягнення для Firefly Aerospace, яка є важливою ланкою вертикально-інтегрованої екосистеми космічних проєктів Макса Полякова. Завдяки збору та аналізу даних з космосу діяльність всіх компаній екосистеми націлена на те, щоб приносити користь людству,

– повідомили у Firefly Aerospace.

Космічний підприємець і основний інвестор Firefly Aerospace Макс Поляков зазначив: "Я дуже радий, що компанія, в яку я повірив у 2017 році, успішно провела цей передпусковий тест. Тепер ми виходимо на фінальну стадію підготовки до запуску ракети, і відібрані в рамках програми популяризації точних наук проєкти досягнуть космосу".

Як проходитиме перший запуск Firefly Alpha

У рамках першого запуску ракета Alpha виведе на орбіту не тільки комерційну, а й академічні та/або освітні корисні навантаження. У космос також відправляться проєкти переможців спеціалізованої програми DREAM, націленої на просування точних наук. Серед учасників програми було відібрано 26 проєктів з 7 країн, включно з дитячими малюнками та супутниками від кращих університетів і некомерційних організацій з усього світу.

Що відомо про Firefly Aerospace? Це приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги - від низької навколоземної орбіти і до Місяця - створюючи можливість для надійного, недорогого і швидкого доступу в космос. Firefly пропонує запуск, переміщення в космосі та посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх продуктів Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.

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