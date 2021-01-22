Напередодні дебютного запуску ракети Alpha компанії Firefly Aerospace, засновником якої є український бізнесмен Макс Поляков, команда розробки провела тестування системи утримання ракети.

На Facebook сторінці компанії з'явилося відео, яке демонструє роботу системи утримання ракети.

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3-2-1 запуск! Наша команда готує систему утримання/звільнення ракети до майбутнього великого дня. Не можемо дочекатися, вже зовсім скоро Alpha злетить,

– йдеться в коментарі до відео.

Тестування системи утримування/звільнення ракети, відео:

Підготовка до першого польоту ракети Alpha

Firefly готується до дебютної польоту ракети-носія Alpha на початку 2021 року. Передпольотне випробування першого та другого ступенів успішно завершені, а стартовий майданчик космічного комплексу бази ВПС Ванденберг готується до запуску.

Під час запуску Firefly Alpha буде проходити онлайн-трансляція, тому всі бажаючі зможуть спостерігати за дебютним польотом в режимі реального часу.