Команда Firefly Aerospace провела тестування системи утримання ракети
Напередодні дебютного запуску ракети Alpha компанії Firefly Aerospace, засновником якої є український бізнесмен Макс Поляков, команда розробки провела тестування системи утримання ракети.
На Facebook сторінці компанії з'явилося відео, яке демонструє роботу системи утримання ракети.
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3-2-1 запуск! Наша команда готує систему утримання/звільнення ракети до майбутнього великого дня. Не можемо дочекатися, вже зовсім скоро Alpha злетить,
– йдеться в коментарі до відео.
Тестування системи утримування/звільнення ракети, відео:
Підготовка до першого польоту ракети Alpha
Firefly готується до дебютної польоту ракети-носія Alpha на початку 2021 року. Передпольотне випробування першого та другого ступенів успішно завершені, а стартовий майданчик космічного комплексу бази ВПС Ванденберг готується до запуску.
Під час запуску Firefly Alpha буде проходити онлайн-трансляція, тому всі бажаючі зможуть спостерігати за дебютним польотом в режимі реального часу.
Що відомо про Firefly Aerospace та її ракету?Це компанія, що розробляє сімейство ракет-носіїв і космічних апаратів та послуг, що забезпечують кращу в галузі доступність, зручність і надійність. Ракети-носії Firefly використовують загальнодоступні технології, виробничу інфраструктуру і можливості запуску, пропонуючи рішення для запуску на низьку навколоземну орбіту з вантажопідйомністю до десяти тонн за найнижчою ціною за кілограм в класі малих ракет. У поєднанні з космічними апаратами Firefly, такими як Space Utility Vehicle і Genesis Lander, Firefly пропонує універсальне рішення для місій на поверхню Місяця або за його межі. Штаб-квартира Firefly знаходиться в Сідар Парк, штат Техас, США.
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