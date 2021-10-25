Місія Blue Ghost стане першою з низки щорічних місій Firefly на поверхню супутника Землі. Компанія Firefly Aerospace повідомила про успішне завершення етапу критичного огляду конструкції (CDR — Critical Design Review) місячного посадкового модуля. Це означає, що тепер компанія може приступити до прямого будівництва лендера Blue Ghost.

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Місце й дата висадки Blue Ghost

Згідно з графіком місії Artemis, мунлендер має приземлитися у місячному басейні Моря Криз у вересні 2023 року. Модуль доставить на поверхню нашого супутника десять корисних вантажів NASA, а також кілька комерційних вантажів.

Море Криз було предметом вивчення попередніх місячних місій. Там свого часу здійснили посадку радянські апарати "Луна 15", "Луна 23" і "Луна 24". У 2012 році місія NASA GRAIL підтвердила і зазначила на мапі концентрацію мас у центрі басейну.

Завдання мунлендера

Blue Ghost контролюватиме безпечну доставку корисного навантаження під час транзиту до Місяця і на його орбіту, а також на поверхні Місяця. Доставлені на поверхню апарати будуть досліджувати властивості реголіту, геофізичні характеристики поверхні та взаємодію сонячного вітру й магнітного поля Землі. Також буде проведено кілька демонстрацій ключових технологій, пов'язаних з навігацією і збором зразків.

Місія Blue Ghost відкриває для Firefly Aerospace нові можливості щодо співпраці з аерокосмічною адміністрацією та іншими партнерами. Ми пишаємося високою оцінкою наших партнерів з NASA і раді, що можемо приєднатися до такої амбітної міжнародної програми, як Artemis,

– прокоментував подію співзасновник і основний інвестор Firefly Макс Поляков.

За словами Полякова, Місяць – вкрай важливий для далеких місій людства. Він має стати своєрідною базою, фортом, де в майбутньому будуть створюватися необхідні ресурси. У такому освоєнні Місяця Firefly Aerospace вбачає одну зі стратегічних цілей компанії.

Співпраця NASA і Firefly Aerospace

У 2018 році Firefly Aerospace була обрана NASA для укладення контракту на комерційне обслуговування місячного корисного навантаження в програмі освоєння Місяця Artemis.

У межах програми Artemis Firefly Aerospace відповідатиме за комплексні послуги доставлення, включаючи інтеграцію корисного навантаження, запуск, посадку на Місяць і виконання місій з використанням посадкового модуля Blue Ghost.

У лютому 2021 року був підписаний контракт на суму 93,3 мільйона доларів між Firefly й аерокосмічною адміністрацією на доставку пакета з 10 наукових досліджень і демонстрацій технологій на Місяць у 2023 році.

Місячний посадковий модуль Blue Ghost має корисне навантаження 50 кг.