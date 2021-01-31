Firefly Aerospace планує залучити 350 мільйонів доларів інвестицій

Компанія Firefly Aerospace, засновником і власником якої є український бізнесмен Макс Поляков, планує залучити 350 мільйонів доларів інвестицій. Ці кошти підуть на масштабування виробництва і створення ракети середнього класу – Firefly Beta, другої ракети компанії.

Джерело: 24 канал

Про ці плани розповів Томас Марк'юзік, CEO компанії Firefly Aerospace, під час вебінару IPO Edge. Він зазначив, що протягом наступних кількох років команда планує вирости з компанії вартістю 1 мільярд і ракетою Alpha до 10-мільярдної компанії з набором різних ракет.

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На що планують витратити залучені гроші

Із загальної суми інвестицій 125 мільйонів доларів піде на посилення виробництва, закупівлю матеріалів і устаткування. Решту 225 мільйонів буде витрачено на розвиток компанії, у тому числі і на розробку ракети середнього класу Firefly Beta, яка буде здатна виводити на низьку навколоземну орбіту до 10 тонн вантажу, що в 10 разів більше ніж можливостіРак ракети Firefly Alpha.

Перша фаза розвитку нашої компанії обійшлася в 200 мільйонів доларів, які вклав Макс Поляков і Noosphere Ventures... Зараз же ми розглядаємо розширення списку інвесторів з метою залучити додаткові 350 мільйонів доларів, що повинно прискорити розвиток ракет Beta, але не змінить філософію і структуру компанії,

– сказав Том Марк'юзік.



Рендер майбутньої рактеи Firefly Beta

Крім того, Том Марк'юзік підтвердив плани на дебютний запуск Alpha найближчим часом. Як раніше повідомлялося, компанія Firefly Aerospace вже провела передпольотні випробування і тести. Зараз команда інженерів готується до запуску з бази Ванденберг, Каліфорнія, США.