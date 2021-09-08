Firefly Aerospace готова до запуску другої ракети Alpha й планує провести наступний запуск вже найближчим часом. Про це розповів Максим Поляков, найбільший інвестор компанії Firefly Aerospace, коментуючи результати запуску першої ракети Alpha 3 вересня 2021 року о 4:59 ранку за київським часом з військової бази Ванденберг, США.

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Запуск ракети Alpha – це один із найбільш вдалих перших запусків серед приватних компаній. Нам вдалося досягти надзвукової швидкості, під час якої всі системи працювали справно. Але через збій у роботі паливного клапана одного із двигунів ракета не змогла зберегти траєкторію польоту, тож, на жаль, нам довелось припинити місію ракети на цей раз,

– розповідає Максим Поляков.

Також Максим зауважує, що у Firefly "зібрали всі необхідні дані для подальших пусків та готові до запуску другої ракети Alpha".

Alpha – це перша ракета такої ваги, яка сконструйована в США після Falcon 9, тобто за останні 13 років. Вона може доставляти до 1 тони корисного вантажу на орбіту, що вище за всі аналоги у цьому класі.

Ми рухаємося далі по плану й, в найближчому майбутньому, запустимо другу ракету Alpha, так само як й продовжимо роботу над ракетою класу Beta та мунлендером BlueGhost (автоматичний апарат для посадки на Місяці, – Техно 24) в рамках програми Артеміда,

– доповнює Максим Поляков.

Як раніше повідомила компанія, за результатами старту ракети Alpha, перше льотне випробування тривало близько трьох хвилин: за цей час ракета досягла надзвукової швидкості, що дозволило перевірити роботу усіх систем у реальних умовах.

Тестовий політ не обійшовся без позаштатної ситуації – один із чотирьох двигунів першого ступеню через збій у роботі клапана в паливній системі тимчасово припинив роботу. Ракета продовжила політ, але потужності трьох двигунів не вистачило для подальшого управління та орієнтації ракети. Щоб уникнути аварійної ситуації фахівці прийняли рішення перервати пуск, застосувавши систему припинення польоту, фактично підірвавши ракету.

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Старт та вибух ракети Alpha: дивитись відео онлайн

Основна мета тестового польоту – визначити усі слабкі місця машини. Отримані під час польоту ракети Alpha дані є унікальними та підвищують шанси на успішне виконання наступної місії.

Компанія Firefly була фактично врятована від банкрутства українським підприємцем Максом Поляковим, який у 2017 році інвестував у неї.

За даними видання Bloomberg, Макс Поляков є третім найбільшим космічним інвестором у світі після Ілона Маска та Джеффа Безоса. Відомо, що лише в Firefly Aerospace він вклав понад 200 мільйонів доларів особистих коштів.