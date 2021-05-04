Firefly Aerospace залучила майже 200 мільйонів доларів інвестицій: вартість компанії зросла

Компанія українського підприємця Макса Полякова, Firefly Aerospace успішно завершила перший раунд венчурного фінансування. Загалом вдалося залучити майже 200 мільйонів доларів. Завдяки цьому загальна вартість компанії істотно перевищила 1 мільярд доларів.

Перший раунд інвестування проходив під контролем DADA Holdings, за участю Astera Institute, Canon Ball LLC, Reuben Brothers Limited, SMS Capital Investment LLC, Raven One Ventures, The XBTO Group та інших інвесторів. Джед МакКалеб, що представляє Astera Institute, приєднається до ради директорів Firefly.

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Firefly Aerospace залучила більше грошей ніж сподівалася

Інтерес в інвестиційному раунді А значно перевищив спочатку заплановані 75 мільйонів доларів. Щоб задовольнити попит, Noosphere Ventures українського підприємця Макса Полякова, як основний інвестор Firefly, продала частину своїх акцій на суму більше, ніж 100 мільйонів доларів учасникам раунду А і іншим акціонерам, залишаючись при цьому мажоритарних інвестором.

Дана угода ніяк не вплинула на стратегічне управління та контроль компанії. Після дебютного запуску ракети Alpha, Firefly планує залучити додаткові 300 мільйонів доларів інвестицій до кінця 2021 року.

"Noosphere Ventures підтримала Firefly Aerospace на ранній стадії розробки ракети Alpha і я пишаюся тим, чого ми разом досягли. З огляду на, що тепер Firefly переходить від стадії розробки на етап комерційного обслуговування і участі в додаткових програмах, таких як доставка корисного навантаження на Місяць для NASA, прийшов час розширити коло інвесторів. Особливо важливо, що нові партнери поділяють нашу місію "зробити космос доступним для кожного", – прокоментував перший раунд інвестицій засновник Noosphere Ventures і основний інвестор Firefly Aerospace Макс Поляков.

Успіхи та розвиток Firefly Aerospce

Раніше компанія Firefly уклала великі контракти на запуск ракети-носія Alpha з NASA і General Atomics. Крім того, нещодавно Firefly уклала контракт з NASA в рамках програми Lunar Payload Services (CLPS) на суму 93,3 мільйона доларів з метою доставки 10 наукових апаратів на поверхню Місяця у 2023 році за допомогою місячного посадкового модуля Blue Ghost.

Наразі компанія завершує підготовку до дебютного запуску ракети-носія Alpha з космічного стартового комплексу (SLC-2) бази Ванденберг (VSFB).

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