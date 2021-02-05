Компанія Firefly Aerospace, виробник економічно ефективних ракет-носіїв, космічних апаратів та постачальник сервісів, отримала від NASA контракт на суму в 93,3 мільйона доларів для доставки десяти науково-технічних пристроїв до Моря Криз на Місяці у рамках програми NASA "Артеміда". Посадковий апарат Firefly Blue Ghost доставить вантаж на поверхню Місяця у 2023 році.

Місія CLPS 19D є третьою ланкою у планах Firefly стати провідною американською космічною транспортною компанією. За допомогою ракети-носія Alpha та космічного транспортного засобу (SUV), Firefly готова забезпечити першість США у комерціалізації навколомісячного простору.

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Цей контракт є підтвердженням довіри до Firefly, її команди, та місії компанії стати універсальним постачальником космічних послуг широкого спектру. Надзвичайно приємно знати, що NASA визнало винятковий талант команди, яку ми зібрали у Firefly. Нещодавно призначені члени правління, що мають досвід роботи на найвищому рівні в уряді США, забезпечать подальше зміцнення компанії. Це визначний час для нас,

– сказав Макс Поляков, засновник Noosphere Ventures та головний інвестор Firefly.

Команда Firefly нараховує 330 аерокосмічних фахівців, що оперують обладнанням вартістю 100 мільйонів доларів, все це для того, щоб забезпечити і підтримувати статус лідера в космічній індустрії.

Про місячний модуль Blue Ghost

Джерело: Firefly Aerospace

Blue Ghost (названий на честь рідкісного світлячка Phausis reticulata) забезпечить всі етапи доставки корисного навантаження: транзит до Місяця, вихід на місячну орбіту та доставку на поверхню. Вся місія має бути завершена за одну місячну добу, що триває близько 14 земних днів. На додаток до корисного вантажу від NASA, апарат перевезе ще понад 50 кг комерційного вантажу.

Firefly займається розробкою та тестуванням Blue Ghost на власних виробничих потужностях у Сідар-Парк, Техас, розташованих приблизно в 30-ти хвилинах на північ від Остіна.