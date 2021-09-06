Firefly Aerospace опублікувала детальне відео запуску та знищення ракети Alpha

Американська компанія українського бізнесмена Макса Полякова Firefly Aerospace опублікувала повне відео від початку старту ракети-носія Alpha до моменту здійснення контрольованого вибуху. Політ здійснювався над авіабазою ВПС США Ванденберг.

Запуск ракети Firefly Alpha

Старт першої двоступеневої ракети Alpha відбувся 3 вересня. Старт пройшов у штатному режимі і ракета успішно подолала точку MaxQ (максимальний динамічний спротив) та вже наближалася до моменту розстикування.

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Через дві хвилини після старту ракета почала демонструвати ознаки "нештатної" поведінки, тож на 2 хвилині та 30-й секунді польоту її довелося підірвати.

Ракета була завантажена приватними супутниками та вантажем в рамках проєкту DREAM. Це була перша в історії компанії космічна місія.

Повне відео старту та зниження Firefly Alpha: дивіться відео

Реакція Firefly Aerospace на вибух ракети

У Firefly Aerospace зазначили, що компанія довела свою спроможність як бізнесу, "здатного будувати і запускати ракети".

Успішний політ, який тривав майже три хвилини показав, що Firefly Aerospace здатна запускати ракети і реалізувати кінцеву мету місії. Наразі компанія очікує, що результати запуску спровокують додатковий інтерес з боку потенційних партнерів та клієнтів, та нових інвестицій.

Що пішло не так та чому ракету підірвали

Варто зазначити, що жодна компанія у світі не змогла запустити ракету у космос успішно з першої спроби, а результати, які продемонструвала Firefly Aerospace можна назвати дуже хорошими.

За даними Firefly Aerospace ракета Alpha успішно відірвалася від стартового майданчика, але через 15 секунд польоту відмовив другий двигун. Загалом ракета перебувала у повітрі 145 секунд, протягом яких команді вдавалося зберігати контроль, але виконання місії було поставлено під загрозу.

Як повідомили представники Firefly, відмову можна було компенсувати на дозвукових швидкостях, але зі зростанням швидкості зберігати ефективне управління вектором тяги стало неможливо і керівництво польотами знищило Alpha за допомогою дистанційного вибуху.

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Поки проводиться попереднє розслідування причин відмови двигуна. У компанії обіцяють приступити до запуску версії Alpha Flight 2 "настільки скоро, наскільки це можливо".

– повністю унікальна розробка, всі компоненти якої були створені командою інженерів з нуля. Робота з фінального тестування як компонентів, так і ракети може відбуватися тільки у польових умовах, під час запуску та польоту.