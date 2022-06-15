Чим займатиметься суперкомп'ютер LUMI

LUMI (сніг у перекладі з фінської) буде в основному використовуватися для вирішення важливих для суспільства завдань, включаючи дослідження у сфері змін клімату, медицини, наук про життя та інше. Система буде застосовуватися для додатків, пов'язаних із високопродуктивними обчисленнями (HPC), штучним інтелектом та аналітикою даних, а також у областях їх перетину.

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Для окремих користувачів суперкомп'ютер буде доступний у рамках другої пілотної фази у серпні, а повністю укомплектована система стане загальнодоступною наприкінці вересня.

Цікавий факт! LUMI – це перша система передекзафлопного класу, створена в рамках спільного європейського проєкту EuroHPC.

Суперкомп'ютер вартістю 202 мільйони євро належить EuroHPC (JU). Половина із цієї суми була надана Євросоюзом, чверть – Фінляндією, а решта грошей надійшла від інших членів консорціуму, що включає 10 країн. Станом на 30 травня LUMI посідав третє місце у списку TOP500 найшвидших суперкомп'ютерів світу. Зараз його продуктивність складає 151,9 Пфлопс за енергоспоживання 2,9 МВт.

Трохи детальніше про найпотужніший суперкомп'ютер Європи

LUMI базується на системі HPE Cray EX. Система складається із двох комплексів. Блок із прискорювачами включає 2560 вузлів, кожен з яких складається з одного 64-ядерного кастомного процесора AMD EPYC Trento та чотирьох AMD Instinct MI250X. Другий блок під назвою LUMI-C містить лише 64-ядерні CPU AMD EPYC Milan у 1536 двосокетних вузлах, що мають від 256 Гбайт до 1 Тбайт RAM.

LUMI також має 64 GPU NVIDIA A40, що використовуються для робочих навантажень візуалізації, та вузли зі збільшеним обсягом пам'яті (до 32 Тбайт на кластер). Сховище LUMI побудоване на базі Cray ClusterStor E1000 з Lustre: 8 Пбайт SSD + 80 Пбайт HDD. Найближчим часом суперкомп'ютер отримає додаткові вузли.

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Після завершення всіх робіт продуктивність суперкомп'ютера, як очікується, зросте приблизно до 375 Пфлопс, а пікова продуктивність потенційно перевищить 550 Пфлопс. Загальна площа комплексу становитиме близько 300 м2, а енергоспоживання зросте до 8,5 МВт. Втім, запас на майданчику солідний – від ГЕС він може отримати до 200 МВт. Тепло, яке виводиться після охолодження комп'ютера йде на обігрів місцевих будинків.