Фінляндія знеструмила дата-центр російського Яндекса

Фінський дата-центр російської компанії Яндекс, розташований у муніципалітеті Мянття, був відключений від основного джерела електроживлення. Він перейшов на режим роботи від дизельних генераторів, однак довго так працювати не вийде.

Постачальник енергії ще раніше виявляв готовність припинити роботу із російським технологічним гігантом, якщо він потрапить під санкції. Сам Яндекс і дочірні компанії групи до списків санкцій ЄС, США чи Великобританії не внесені. Проте раніше Євросоюз увів санкції проти головного керуючого директора Yandex N.V. – Тиграна Худавердяна, згодом він залишив посаду гендиректора та раду директорів Yandex N.V.

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Зараз договір з постачальником електроенергії переукладається, а для електропостачання об'єкта компанія тимчасово використовує власні дизельні генератори.

Дата-центр у Фінляндії продовжує працювати. Всі послуги працюють у штатному режимі. Зараз ми перебуваємо в процесі переукладання договору з постачальником енергії, тимчасово дата-центр працює на власних дизельних генераторах,

– повідомили у Яндекс.

Гендиректор DataPro зазначив, що на дизельних генераторах можна працювати "безкінечно довго", однак це, м'яко кажучи, не правда. До того ж це дуже дорого. Якщо припустити, що дата-центр завантажений повністю на 40 МВт – доба роботи коштує Яндексу 626,4 тисячі євро. Однак, швидше за все, компанія знизила споживання до мінімальних значень.

Існує й інша проблема. Компанія, з якою Яндекс переукладає угоду на постачання енергії повідомила, що обслуговуватиме Яндекс та його дочірні компанії лише до моменту внесення їх до санкційного списку.