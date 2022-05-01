Постачальник енергії ще раніше виявляв готовність припинити роботу із російським технологічним гігантом, якщо він потрапить під санкції. Сам Яндекс і дочірні компанії групи до списків санкцій ЄС, США чи Великобританії не внесені. Проте раніше Євросоюз увів санкції проти головного керуючого директора Yandex N.V. – Тиграна Худавердяна, згодом він залишив посаду гендиректора та раду директорів Yandex N.V.

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Зараз договір з постачальником електроенергії переукладається, а для електропостачання об'єкта компанія тимчасово використовує власні дизельні генератори.

Дата-центр у Фінляндії продовжує працювати. Всі послуги працюють у штатному режимі. Зараз ми перебуваємо в процесі переукладання договору з постачальником енергії, тимчасово дата-центр працює на власних дизельних генераторах,

– повідомили у Яндекс.

Гендиректор DataPro зазначив, що на дизельних генераторах можна працювати "безкінечно довго", однак це, м'яко кажучи, не правда. До того ж це дуже дорого. Якщо припустити, що дата-центр завантажений повністю на 40 МВт – доба роботи коштує Яндексу 626,4 тисячі євро. Однак, швидше за все, компанія знизила споживання до мінімальних значень.

Існує й інша проблема. Компанія, з якою Яндекс переукладає угоду на постачання енергії повідомила, що обслуговуватиме Яндекс та його дочірні компанії лише до моменту внесення їх до санкційного списку.