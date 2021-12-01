Фінляндія переживає масштабну кібератаку: шкідливі програми поширюються через SMS

У Фінляндії намагаються зупинити потік текстових повідомлень, які мають невідоме походження та поширюють шкідливе програмне забезпечення. Айно-Марія Вайрінен з Національного центру кібербезпеки повідомила про кілька мільйонів повідомлень, шкідлива програма отримала назву FluBot.

Повідомлення почали надходити на мобільні телефони фінських абонентів наприкінці минулого тижня, і Національний центр кібербезпеки змушений був видати "серйозне попередження". Другому за величиною телекомунікаційному оператору Фінляндії Telia вдалося перехопити кількасот тисяч повідомлень.

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Атака шкідливого ПЗ є вкрай незвичайною та дуже тривожною. Проходить значна кількість текстових повідомлень,

– прокоментував Теєму Макела, голова відділу інформаційної безпеки найбільшого в країні оператора Elisa Oyj.

За словами Антті Турунена, керівника боротьби з шахрайством в Telia, нова кібератака виявилася гіршою за ту, що спостерігалася минулого літа.

Як поширюється вірус

Абоненти отримують SMS повідомлення із текстом у якому мовиться про те, що вони отримали голосове повідомлення. Також у повідомленні є лінк, начебто для прослуховування повідомлення, однак він веде на сайт зловмисників.

При спробі відкрити посилання на пристроях Android з'являється запит на встановлення програми, що містить шкідливий код, а власники iPhone перенаправляються на веб-сайт з шахрайським контентом.