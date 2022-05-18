Сервіс створили за декілька днів. Сайт написаний на PHP, на ньому є велика кількість необхідних модулів для парсингу – Go, Python. Також використовували сторонні пошукові системи, а інфраструктуру розгорнули на Amazon.

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Сайт був розроблений командою FAVBET Tech.

"Сайт finders.in.ua допоможе знайти близьких, друзів або знайомих, з якими втрачено зв'язок, по всій Україні. Тут можна поділитися інформацією та відстежувати зміни статусу зниклих людей. Останніми тижнями ми сфокусувались на списках людей, які були евакуйовані на тимчасово окуповані території та Росію», – розповів СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

Більшість списків людей були написані в укриттях від руки, надані ДСНС та волонтерами, зібрані з телеграм-каналів та інших ресурсів. Додатково було створено Телеграм-бот, де у людей є можливість залишити заявку про пошук людини та отримати сповіщення, коли інформація зʼявиться в базі.

"Найбільше часу пішло на те, щоб розв'язати проблему з оцифруванням списків людей, які перебували в укриттях або виїхали з окупованих міст. Окрім друкованих списків, ми мали десятки тисяч списків прізвищ від руки, написаних різним почерком, сфотографованих при різному світлі та в різних умовах. Деякі фото викликали більше питань, ніж давали відповідей. Але буквально за декілька годин я знайшла близько 10 людей, які були готові допомогти з оцифруванням. З ними ми почали розробляти флоу, створювати шаблони для списків і інструкції для тих, хто оцифровує", – розповіла Program Manager FAVBET Tech Софія Драпей.

Якщо у вас є інформація щодо евакуйованих чи списки тих, хто все ще перебуває у бомбосховищах без зв’язку чи струму, – передавайте дані команді Finders (support@finders.in.ua). Бази постійно оновлюються. На даний момент у базі розміщено понад 50 тисяч зниклих людей.

Віримо, що українці, які втратили зв'язок зі своїми рідними, їх відшукають.