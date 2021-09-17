У мережі уже не дорахувалися кількох блогерів-мільйонників. Експерти впевнені: боротьба з альтернативною думкою ускладнить отримання надійних даних про китайський ринок, адже тиск змусить замовкнути тих, чия думка розходиться з офіційними версіями, і позбавить інвесторів інформації про ситуацію в економіці.
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Що відбувається в Китаї
- За останній час лише у Шанхаї органи регулювання видалили понад 17 тисяч одиниць "шкідливої інформації" і закрили понад 8000 незаконних онлайн-рахунків.
- У місті Шеньчжені заарештовано 14 людей через підозри у маніпуляціях з акціями.
- Блогер Хуан Шен з аудиторією в понад 5 мільйонів підписників заарештований, а його облікові записи в соцмережах WeChat і Weibo вже деякий час неактивні.
- Сторінка на Weibo іншого блогера Сюй Сяофена з 4 мільйонами читачів мовчить з липня.
- Публікації блогера І Вея, за яким стежать сотні тисяч користувачів мережі, були видалені.
Влада Китаю пояснила арешти боротьбою з маніпулюванням цінами акцій, у тому числі випадками, коли підозрювані використовували прямі ефіри та групи в месенджерах. Усе це змусило соціальні мережі почати власне регулювання контенту, що має відношення до фінансових питань.
Що думають експерти
Опитані Financial Times експерти не заперечують ймовірного шахрайства з боку блогерів. Однак такі суворі заходи торкнулися всіх, хто має альтернативну думку, або, як вважає влада Китаю, "неправильно інтерпретують економічні дані".