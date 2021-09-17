У мережі уже не дорахувалися кількох блогерів-мільйонників. Експерти впевнені: боротьба з альтернативною думкою ускладнить отримання надійних даних про китайський ринок, адже тиск змусить замовкнути тих, чия думка розходиться з офіційними версіями, і позбавить інвесторів інформації про ситуацію в економіці.

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Що відбувається в Китаї

За останній час лише у Шанхаї органи регулювання видалили понад 17 тисяч одиниць "шкідливої інформації" і закрили понад 8000 незаконних онлайн-рахунків.

У місті Шеньчжені заарештовано 14 людей через підозри у маніпуляціях з акціями.

Блогер Хуан Шен з аудиторією в понад 5 мільйонів підписників заарештований, а його облікові записи в соцмережах WeChat і Weibo вже деякий час неактивні.

Сторінка на Weibo іншого блогера Сюй Сяофена з 4 мільйонами читачів мовчить з липня.

Публікації блогера І Вея, за яким стежать сотні тисяч користувачів мережі, були видалені.

Влада Китаю пояснила арешти боротьбою з маніпулюванням цінами акцій, у тому числі випадками, коли підозрювані використовували прямі ефіри та групи в месенджерах. Усе це змусило соціальні мережі почати власне регулювання контенту, що має відношення до фінансових питань.

Що думають експерти

Опитані Financial Times експерти не заперечують ймовірного шахрайства з боку блогерів. Однак такі суворі заходи торкнулися всіх, хто має альтернативну думку, або, як вважає влада Китаю, "неправильно інтерпретують економічні дані".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що китайський додаток, призначений для захисту користувачів смартфонів від шахрайських дзвінків, виявлення шкідливих програм і всебічного захисту від шахрайства з боку закордонних компаній, має приховану функцію. Він стежить за власниками смартфонів і здає їх владі, якщо ті читають західну пресу, в тому числі й видання про фінанси та економіку.