На фестивалі Docudays UA розкажуть про створення VR фільмів

У рамках фестивалю документального кіно Docudays UA буде організована окрема програма VR DOC LAB. У рамках заходу буде представлено серію відкритих тематичних лекцій від провідних європейських спеціалістів, які покроково розглянуть кожен з етапів створення VR фільмів: від розробки сценарію до дистрибуції.
На прикладі власних проєктів спікери та спікерки розкажуть про власний досвід роботи з сучасними діджітал-технологіями, як-от відео 360°, 3D-моделювання, анімація та інтерактивність, і поділяться важливими для культурного ринку нюансами.
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Лекції проходитимуть з 27 березня до 3 квітня у форматі онлайн. Для участі необхідно лише зареєструватися за посиланням.
VR DOC LAB пропонує розглянути такі аспекти створення VR-фільмів:
Лекції будуть цікаві сценаристам та сценаристкам, режисерам, журналістам, продюсерам, художникам, розробникам та кураторам.
Спікерами VR DOC LAB стануть: