На фестивалі Docudays UA розкажуть про створення VR фільмів

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У рамках фестивалю документального кіно Docudays UA буде організована окрема програма VR DOC LAB. У рамках заходу буде представлено серію відкритих тематичних лекцій від провідних європейських спеціалістів, які покроково розглянуть кожен з етапів створення VR фільмів: від розробки сценарію до дистрибуції.

На прикладі власних проєктів спікери та спікерки розкажуть про власний досвід роботи з сучасними діджітал-технологіями, як-от відео 360°, 3D-моделювання, анімація та інтерактивність, і поділяться важливими для культурного ринку нюансами.

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Програма фестивалю

Лекції проходитимуть з 27 березня до 3 квітня у форматі онлайн. Для участі необхідно лише зареєструватися за посиланням.

VR DOC LAB пропонує розглянути такі аспекти створення VR-фільмів:

  • VR-сторітелінг;
  • технічні засоби та інструменти втілення VR-фільму;
  • формування бюджету, фінансового плану, пошук фінансування;
  • продюсування VR фільмів, маркетинг-план;
  • дистрибуція та фестивалі;
  • інтерактивність; розбір останніх провідних прикладів.

Коме це цікаво

Лекції будуть цікаві сценаристам та сценаристкам, режисерам, журналістам, продюсерам, художникам, розробникам та кураторам.

Спікерами VR DOC LAB стануть:

  • Ґаятрі Парамесваран, авторка імерсивних проєктів, режисерка;
  • Фелікс Гедтке, відомий фахівець з імерсивного сторітелінгу і креативний продюсер (Ґаятрі і Фелікс разом заснували сторітелінгову студії NowHere Media);
  • Зілла Вотсон, консультантка з цифрових та імерсивних технологій;
  • Сонке Кірхгоф, продюсер, режисер, стереограф, консультант та засновник INVR.SPACE;
  • Ульріх Шраут, міжнародний куратор, креативний директор та художник, який працює в галузі імерсійних медій;
  • Астрід Камке, кураторка та креативна директорка Баварського центру кіно (Bavarian Film Centre).