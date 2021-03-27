На фестивалі Docudays UA розкажуть про створення VR фільмів

У рамках фестивалю документального кіно Docudays UA буде організована окрема програма VR DOC LAB. У рамках заходу буде представлено серію відкритих тематичних лекцій від провідних європейських спеціалістів, які покроково розглянуть кожен з етапів створення VR фільмів: від розробки сценарію до дистрибуції.

На прикладі власних проєктів спікери та спікерки розкажуть про власний досвід роботи з сучасними діджітал-технологіями, як-от відео 360°, 3D-моделювання, анімація та інтерактивність, і поділяться важливими для культурного ринку нюансами.

Цікаво Змішана реальність: як технології вже сьогодні змінюють бізнес

Програма фестивалю

Лекції проходитимуть з 27 березня до 3 квітня у форматі онлайн. Для участі необхідно лише зареєструватися за посиланням.

VR DOC LAB пропонує розглянути такі аспекти створення VR-фільмів:

VR-сторітелінг;

технічні засоби та інструменти втілення VR-фільму;

формування бюджету, фінансового плану, пошук фінансування;

продюсування VR фільмів, маркетинг-план;

дистрибуція та фестивалі;

інтерактивність; розбір останніх провідних прикладів.

Коме це цікаво

Лекції будуть цікаві сценаристам та сценаристкам, режисерам, журналістам, продюсерам, художникам, розробникам та кураторам.

Спікерами VR DOC LAB стануть: