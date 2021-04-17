Ferrari представить свій перший електромобіль у 2025 році

Електромобілі масового сегменту виявилися серйозними конкурентами для дрібносерійних суперкарів. Виробники останніх з цим миритися не бажають, а тому планомірно готуються перейти на електротягу. Відомий виробник суперкарів Ferrari має намір представити перший електромобіль у 2025 році.

Агентство Bloomberg у своєму матеріалі посилається на заяви голови ради директорів Джона Ельканна, який за відсутності чинного генерального директора виступив на загальних зборах акціонерів Ferrari.

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Плани Ferrari на електрифікацію власних автомобілів

Зі слів Ельканна, перший електромобіль італійська марка представить у 2025 році. Електрифікація стане важливою частиною стратегії Ferrari, за словами голови ради директорів, нею будуть охоплені як дорожні автомобілі, так і спортивні боліди. Більше подробиць про плани компанії буде розкрито у 2022 році на спеціальному заході для інвесторів.

Наступного року також заплановано дебют кросовера Purosangue, що представляє ще одну популярну категорію продуктів, яку Ferrari досі ігнорувала. У минулому році пост генерального директора компанії покинув Луї Камільєрі, який дотримувався консервативних поглядів на ідею випуску електромобілів, стверджуючи, що при його житті Ferrari від використання двигунів внутрішнього згоряння повністю не відмовиться.

Кадрові зміни тепер дозволяють компанії називати терміни появи першого електромобіля марки, і середина десятиліття у цьому контексті не виглядає занадто консервативним прогнозом на тлі конкурентів.