Найкраща відповідь танкам, "Градам" і ракетам: Федоров звернувся до Viber і PayPal

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до головних виконавчих директорів компаній Rakuten (Viber) і PayPal. Він попросив у Тобі Отсуки та Дена Шульмана допомогти протистояти агресії Кремля.

Очільник Мінцифри попросив заблокувати доступ до Viber і PayPal для громадян Росії. На його переконання, такі кроки більше мотивуватимуть росіян активно виступати проти ганебної військової агресії. Також Федоров опублікував відповідні листи.

До речі Ілон Маск прийшов на допомогу: віднині в Україні доступний Starlink

Сучасні технології – найкраща відповідь танкам, "Градам" і ракетам

Міністр наголосив, що Росія здійснює оманливу та обурливу атаку на Україну. Зокрема, у 2022 році крилатими ракетами обстрілює житлові квартали, дитячі садочки та лікарні. І все це відбувається в самому центрі Європи.

Збройні сили та населення обороняють Україну до останнього. Цілий світ б’є по агресору з допомогою санкцій – ворога має зазнати величезних утрат. Але ми потребуємо вашої підтримки. Сьогодні сучасні технології є, мабуть, найкращою відповіддю танкам, реактивним системам залпового вогню "Град" і ракетам,

– зауважив Федоров.

Він сподівається, що керівники Rakuten і PayPal не лише прочитають вищевказане, а і зроблять все можливе, аби захистити Україну, Європу та зрештою весь демократичний світ від кривавої авторитарної агресії.



Лист Михайла Федорова до CEO Rakuten (Viber) Тобі Отсуки / Скан взято з телеграму міністра





Лист Михайла Федорова до CEO PayPal Дена Шульмана / Скан взято з телеграму міністра

До кого ще звертався Михайло Федоров

Виконавчого директора компанії Apple Тіма Кука – Федоров закликав підтримати санкції США та заборонити постачання продукції та сервісів Apple росіянам.

Тіма Кука – Федоров закликав підтримати санкції США та заборонити постачання продукції та сервісів Apple росіянам. YouTube – попросив заблокувати пропагандистські російські ЗМІ, які називають українців "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну.

– попросив заблокувати пропагандистські російські ЗМІ, які називають українців "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну. Meta закликав заблокувати Facebook і Instagram.

закликав заблокувати Facebook і Instagram. Netflix – висловив прохання щодо блокування сервісу в Росії.

– висловив прохання щодо блокування сервісу в Росії. Засновника SpaceX і гендиректора Tesla Ілона Маска – попросив якомога швидше надати Україні станції Starlink та доступ до супутникового Інтернету. Крім того, закликав звернутися до Росії, оскільки чимало росіян, які здатні думати, поважають бізнесмена.

Інший виконавчий директор Rakuten Хіросі Мікітані пожертвував Україні 8,7 мільйона доларів. Федоров подякував компанії за підтримку.



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