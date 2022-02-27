Очільник Мінцифри попросив заблокувати доступ до Viber і PayPal для громадян Росії. На його переконання, такі кроки більше мотивуватимуть росіян активно виступати проти ганебної військової агресії. Також Федоров опублікував відповідні листи.

До речі Ілон Маск прийшов на допомогу: віднині в Україні доступний Starlink

Сучасні технології – найкраща відповідь танкам, "Градам" і ракетам

Міністр наголосив, що Росія здійснює оманливу та обурливу атаку на Україну. Зокрема, у 2022 році крилатими ракетами обстрілює житлові квартали, дитячі садочки та лікарні. І все це відбувається в самому центрі Європи.

Збройні сили та населення обороняють Україну до останнього. Цілий світ б’є по агресору з допомогою санкцій – ворога має зазнати величезних утрат. Але ми потребуємо вашої підтримки. Сьогодні сучасні технології є, мабуть, найкращою відповіддю танкам, реактивним системам залпового вогню "Град" і ракетам,

– зауважив Федоров.

Він сподівається, що керівники Rakuten і PayPal не лише прочитають вищевказане, а і зроблять все можливе, аби захистити Україну, Європу та зрештою весь демократичний світ від кривавої авторитарної агресії.



Лист Михайла Федорова до CEO Rakuten (Viber) Тобі Отсуки / Скан взято з телеграму міністра





Лист Михайла Федорова до CEO PayPal Дена Шульмана / Скан взято з телеграму міністра