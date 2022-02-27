Очільник Мінцифри попросив заблокувати доступ до Viber і PayPal для громадян Росії. На його переконання, такі кроки більше мотивуватимуть росіян активно виступати проти ганебної військової агресії. Також Федоров опублікував відповідні листи.

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Сучасні технології – найкраща відповідь танкам, "Градам" і ракетам

Міністр наголосив, що Росія здійснює оманливу та обурливу атаку на Україну. Зокрема, у 2022 році крилатими ракетами обстрілює житлові квартали, дитячі садочки та лікарні. І все це відбувається в самому центрі Європи.

Збройні сили та населення обороняють Україну до останнього. Цілий світ б’є по агресору з допомогою санкцій – ворога має зазнати величезних утрат. Але ми потребуємо вашої підтримки. Сьогодні сучасні технології є, мабуть, найкращою відповіддю танкам, реактивним системам залпового вогню "Град" і ракетам,
– зауважив Федоров.

Він сподівається, що керівники Rakuten і PayPal не лише прочитають вищевказане, а і зроблять все можливе, аби захистити Україну, Європу та зрештою весь демократичний світ від кривавої авторитарної агресії.

Федоров, лист, Viber Rakuten, Росія, війна проти України, агресор
Лист Михайла Федорова до CEO Rakuten (Viber) Тобі Отсуки / Скан взято з телеграму міністра

Федоров, лист, PayPal, Росія, війна проти України, агресор

Лист Михайла Федорова до CEO PayPal Дена Шульмана / Скан взято з телеграму міністра