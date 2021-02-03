В Україні можуть запровадити так звані COVID-паспорти. Принамін технічна база для цього вже готова. В цьому запевнив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: РБК-Україна

Він також додав, що ймовірно цей новий документ буде застосовуватися лише для міжнародних поїздок. У такому випадку у світі можуть створити єдину програму, для якої потрібно передавати цю інформацію з реєстру.

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Детальніше про COVID-паспорт

Федоров додав, якщо паспорт будуть використовувати лише в межах України, то цей паспорт буде у застосунку. Ймовірно, мова йде про сервіс Дія, в якому вже є електронні версії закордонного паспорта та ID картки.

"Якщо паспорт потрібен для відвідувань закладів всередині країни, тоді це буде внутрішній застосунок. Але поки не до кінця зрозумілі життєві ситуації, а також рішення, які прийматимуть різні уряди світу та наш уряд", – додав міністр.

Раніше ми повідомляли, що в Україні незабаром запрацює сайт з інформацією про вакцинацію від COVID. Зокрема, на цьому сайті можна буде записатись на чергу для щеплення.