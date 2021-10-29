Федоров розповів, чому творця фейкового додатка "Дія" взяли на стажування у Мінцифри

Нещодавно у мережі почали розповсюджувати фейковий додаток "Дія" у якому можна вільно редагувати документи такі, як паспорт та сертифікат вакцинації. Вже за кілька днів кіберполіція виявила та затримала шахрая – ним виявився 21-річний хлопець. Окрім покарання зловмиснику неочікувано запропонували стажування в Мінцифри й міністр Михайло Федоров пояснив такий крок.

В ефірі українського телеканалу під час політичного ток-шоу очільник Міністерства цифрової трансформації України пояснив, чому і Мінцифрі вирішили запропонувати хлопцю стажування.

Цікаво Творцю фейкової Дії запропонували стажування в Мінцифри

Я побачив у хлопцеві потенціал для розвитку. Він вже достатньо в матеріалі для 21-го року, багато що тестував і розібрався. Спробуємо допомогти йому і таким як він,

– написав Федоров в sms, яке зачитала ведуча.

Раніше своєму телеграмі очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чим саме займатиметься хлопець. До суду він попрацює над кількома соціально важливими проєктами.

Варто наголосити, що стажування в Мінцифри не означає, що таким чином хлопець уникне покарання. Він все ж понесе відповідальність в рамках 358 статті за підробку документів.

Як все відбувалося

24 жовтня у ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація, що про фейковий додаток "Дія".

Хакер детально скопіював застосунок та шаблони документів. Додаток пропонував редактор, де можна було змінити будь-які дані у "документах". Його за 80 гривень продавали в інтернеті.

У рекламі додатка автор наголосив, що підроблені документи не викликають жодних підозр у продавців.

Уже через день хлопця знайшли на Запоріжжі: ним виявився 21-річний студент.