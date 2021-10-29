В ефірі українського телеканалу під час політичного ток-шоу очільник Міністерства цифрової трансформації України пояснив, чому і Мінцифрі вирішили запропонувати хлопцю стажування.

Цікаво Творцю фейкової Дії запропонували стажування в Мінцифри

Я побачив у хлопцеві потенціал для розвитку. Він вже достатньо в матеріалі для 21-го року, багато що тестував і розібрався. Спробуємо допомогти йому і таким як він,

– написав Федоров в sms, яке зачитала ведуча.

Раніше своєму телеграмі очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чим саме займатиметься хлопець. До суду він попрацює над кількома соціально важливими проєктами.

Варто наголосити, що стажування в Мінцифри не означає, що таким чином хлопець уникне покарання. Він все ж понесе відповідальність в рамках 358 статті за підробку документів.

До речі, усі фейкові документи у підробленому додатку не могли б пройти верифікацію, а зробити це можна дуже просто, завдяки власному смартфону з тим же додатком "Дія". Як правильно перевіряти документи у "Дія" на справжність читайте у нашому матеріалі.

Як все відбувалося