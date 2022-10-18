Кінець ери роботів-кур'єрів: FedEx вслід за Amazon закриває свою програму доставки

Компанія FedEx припиняє розробку свого робота Roxo, який використовувався для доставки. Раніше про аналогічний крок повідомила Amazon. Чи означає це, що ера роботів-кур'єрів закінчилася по-суті навіть не почавшись.

Roxo був анонсований у 2019 році в рамках співпраці з DEKA, виробником інвалідного візка iBot, який використовував кілька наборів коліс, щоб "ходити" вгору і вниз сходами і піднімати свого користувача з рівня сидіння на висоту очей.

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Напередодні директор з трансформації FedEx Шрірам Крішнасам оголосив співробітникам, що розробка Roxo (частина внутрішнього проєкту під назвою DRIVE) припиняється.

Хоча робототехніка і автоматизація є ключовими стовпами нашої інноваційної стратегії, Roxo не відповідає необхідним короткостроковим вимогам проєкту DRIVE. Хоча ми завершуємо дослідження і розробки, Roxo служив цінній меті: швидко просунути наше розуміння і використання робототехніки,

– написав Крішнасам у внутрішній розсилці.

Застосування робота-кур'єра

Roxo був випробуваний у різних місцях, в тому числі у таких країнах, як:

США,

Об'єднані Арабські Емірати,

Японії.

FedEx заявила, що робот був розроблений для пересування в радіусі від п'яти до восьми кілометрів від місцевих центрів доставки, і раніше говорила, що його "найбільш просунутий період тестування" буде в 2021 році.

Amazon теж не буде використовувати роботів-кур'єрів

Закриття Roxo послідувало за новинами на початку жовтня про те, що Amazon також припиняє польові випробування свого робота-кур'єра Scout. Amazon заявила, що не зупиняє розробку робота повністю, а лише "зменшує масштаби програми". Компанія розповіла, що деякі аспекти програми "не відповідали потребам клієнтів", але не вдавалася в подробиці, чому.

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Варто зазначити, що ринок роботів кур'єрів, хоч і не є дуже великим, але перспективним. Крім того, в обох випадках мовиться про припинення програм так званих кур'єрів "останньої милі". Наразі говорити про те, що в найближчому майбутньому такі роботи взагалі не застосовуватимуться для доставки, ще рано.

"Остання миля" – це завершальний і головний етап у доставці товару кінцевому споживачу.