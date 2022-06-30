Федеральна комісія зі зв'язку США просить Apple та Google видалити TikTok

Новий етап протистояння влади з китайською соцмережею TikTok починається у США. Федеральна комісія зі зв'язку попросила Google та Apple видалити додаток зі своїх магазинів, або обґрунтувати відмову.

Як стало відомо західним ЗМІ, комісар Федеральної комісії зі зв'язку США Брендан Карр написав листи гендиректору Alphabet Сундару Пічаї та главі Apple Тіму Куку. У них він вимагає видалити TikTok з магазинів Google Play та App Store.

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TikTok під загрозою

На думку Карра, додаток збирає занадто багато конфіденційних даних, які потім передає на китайські сервери .

. Карр зазначив, що додаток може зберігати чернетки, має доступ до історії пошуку, перехоплює натискання кнопок, відстежує дані біометрії, а також має доступ до тексту, зображень і відео в буфері обміну.

TikTok – це не просто додаток для обміну веселими відео та мемами. Це вовк в овечій шкурі,

– впевнений американський чиновник.

Також, за його словами, недавнє дослідження показало, що співробітники TikTok у Китаї мали доступ до особистих даних американських користувачів.

Магазинам дали термін до 8 липня, щоб видалити додаток або обґрунтувати відмову це зробити.

Відзначимо, що це не перше протистояння влади США та TikTok, яка належить компанії ByteDance. У 2020 році Дональд Трамп, перебуваючи на посаді Президента США, дав указ заборонити китайському сервісу проводити транзакції. Крім того, Білий дім, який класифікував додаток як загрозу національній безпеці, намагався змусити ByteDance продати сервіс одній з американських компаній. Імовірними покупцями тоді називали Microsoft та Oracle.

Аналогічні побоювання щодо конфіденційності викликав у влади США і додаток WeChat, що належить китайській компанії Tencent.